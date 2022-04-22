Rektör Kızılay'dan başarılı gençlere tam destek

MALATYA (İHA) - Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bilim, sanat ve spor alanlarında başarı elde eden gençleri tebrik ederek, sosyal başarıların devamı için bundan sonraki süreçlerde de öğrencilere gereken desteği vereceklerini kaydetti.

2021-2022 sezonunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği müsabakalarda derece yapan Malatya İnönü Üniversitesi takımları ve öğrencileri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ile birlikte Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Rektör Kızılay, bilim, sanat ve spor alanlarında elde edilen başarıların önemine değinerek akademik başarılar kadar sosyal başarıların da önemli olduğunu vurguladı. Kızılay, öğrencilerin sosyal başarısı için de gereken desteğin verildiğini kaydetti. Ziyaret, Rektör Kızılay'ın öğrencilere hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Ayrıca dereceye giren öğrenciler Rektör Kızılay ve üniversite üst yönetimiyle iftar programında bir araya geldi.

Sporcular ve elde ettiği başarılar ise şöyle :

"Erzurum Teknik Üniversitesinin düzenlediği Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Şeymanur Canpolat altın, Fatih Kürşat Aygün gümüş ve Hilal Yöreci bronz madalya almaya hak kazandılar. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Türkiye Üniversiteler Taekwondo Şampiyonası'nda ise öğrenci Hakkı Şen bronz madalya kazandı. Artvin Çoruh Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan Spor Tırmanışı yarışmasında erkekler takım sıralamasında tırmanış parkurunu beş dakikalık süre içerisinde tamamlayan Erkek Takımı ve erkekler ferdi sıralamasında öğrenci Eren Karyağdı ikinci oldu. Van'da gerçekleşen Üniversitelerarası 1. Lig Basketbol Grup Birinciliği Müsabakalarında erkekler kategorisinde birinciliği Erkek Basketbol takımı, Batman Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Müsabakalarında kadınlar kategorisinde Kadın Basketbol takımı üçüncü oldu. Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilardo ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası Müsabakasında kadınlar kategorisinde Kadınlar Takımı üçüncülük kazandı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen ÜNİLİG Salon Futbolu 2. Lig Grup Müsabakaları kadın kategorisinde üniversite takımı üçüncülük elde etti. İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Badminton 1. Lig Müsabakalarında ise İnönü Üniversitesi takımı ikincilik kazandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor