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Red Bull Flick'te Ankara elemesi zamanı

Haberler.com - Spor
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Red Bull Flick'te Ankara elemesi zamanı

Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 6 çevrim içi, 2 şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşan dev turnuvanın ilk şehir elemesi Ankara'da gerçekleşecek.

23 Nisan Cumartesi günü Old School oyun merkezinde düzenlenecek şehir elemesinde takımlar isimlerini play-off turuna yazdırmak için hünerlerini sergileyecek. Türkiye şampiyonunun 14 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek çevrim dışı finalde belli olacağı Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye'nin en büyük ve en rekabetçi CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, 2022 yılında yeni şampiyonunu belirlemek için start aldı. Katılımcılarına Türkiye'den Kopenhag'a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick'te sıra şehir elemesine geldi. 6 çevrim içi, 2 de şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşan dev turnuvanın ilk şehir elemesi Ankara'da gerçekleşecek. 23 Nisan Cumartesi günü Old School oyun merkezinde düzenlenecek şehir elemesinde takımlar isimlerini play-off turuna yazdırmak için hünerlerini sergileyecek.

Red Bull Flick'te Ankara elemesi zamanı

Türkiye şampiyonu Kopenhag yolcusu

Yılların eskitemediği CS:GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi Red Bull Flick'te play-off turu 9 Mayıs Pazartesi gerçekleşecek. Play-off turunu da başarıyla geçen takımlar, 14 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak büyük finalde Türkiye'nin en iyisi olmaya çalışacak. Finalde kupaya uzanan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational'a katılma hakkı kazanacak. Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

Red Bull Flick'te Ankara elemesi zamanı

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Red Bull, Spor, Haberler

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