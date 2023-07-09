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Red Bull Back Line İzmir elemeleri sona erdi

Red Bull Back Line İzmir elemeleri sona erdi

Spor Haberleri

Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back Line'da, İzmir elemeleri gerçekleştirildi. Bostanlı Sahili'nde düzenlenen eleme müsabakalarında 32 takım mücadele etti. Elemeler sonunda 4 takım, 23 Temmuz'da İstanbul'da organize edilecek final etabına katılmaya hak kazandı.

Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back Line'da, İzmir elemeleri gerçekleştirildi.

Bostanlı Sahili'nde düzenlenen ve dün başlayan eleme müsabakalarında 32 takım mücadele etti. Elemeler sonunda 4 takım, 23 Temmuz'da İstanbul'da organize edilecek final etabına katılmaya hak kazandı.

Red Bull Back Line'da, 1'i yedek 5 oyuncudan oluşan takımlar, elemelerde 11 puanlık 3 set üzerinden, çeyrek finaller itibarıyla ise 5 set üzerinden mücadele ediyor. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor. Set kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor

İstanbul Bostanlı Redbull İzmir Spor Haberler

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