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Real Madrid, Yan Diomande ile 7 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid, Yan Diomande ile 7 yıllık sözleşme imzaladı
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İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fildişi Sahilli 19 yaşındaki futbolcu Yan Diomande'yi Leipzig'den transfer etti. Kulüp, oyuncuyla 30 Haziran 2033'e kadar sürecek 7 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fildişi Sahilli futbolcu Yan Diomande ile 7 yıllığına anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid, yeni sezon öncesi transferlerine bir yenisini ekledi. Eflatun-beyazlılar, Fildişi sahilli futbolcu Yan Diomande'yi kadrosuna kattı. Madrid ekibinin internet sitesinden transferle alakalı yapılan açıklamada, Diomande ve kulübü Leipzig ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

19 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2033'e kadar sözleşme imzalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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