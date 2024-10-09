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Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor

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Fenerbahçe, Real Madrid'de istediği süreyi alamayan eski yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid, sarı-lacivertlilerin Arda'nın maaşının tamamını karşılaşması durumda devre arasında kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakıyor. Sportif direktör Mario Branco'nun görüşme hazırlığı yaptığı, Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği milli futbolcuyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bir araya geleceği gelen haberler arasında.

Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve eflatun-beyazlılardan ayrılabileceği konuşulan milli yıldız Arda Güler'in Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE İSTİYOR

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'de fazla süre alamayan Arda Güler, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin hedefi konumunda. Madrid'in katı şartlar talep etmemesi ve Fenerbahçe'nin, Arda'nın maaşının tamamını karşılaması durumunda devre arasında kiralık transferin önünün açılabileceği vurgulandı.

ALİ KOÇ, ARDA İLE GÖRÜŞECEK

Haberde sportif direktör Mario Branco'nun, Arda Güler için Real Madrid cephesiyle görüşme hazırlığında olduğu belirtildi. Branco'nun yanı sıra Başkan Ali Koç'un da oyuncunun geleceğini görüşmek üzere Arda Güler'le bir araya geleceği öne sürüldü.

MOURINHO DA TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Öte yandan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı transfer sunumunda Arda Güler'in kadroya katılmasını talep ettiği haber detayında yer aldı. Portekizli teknik adam, sezon öncesinde kendisinin kamuoyuna tanıtımı için yapılan basın toplantısında, "Arda Güler gelmek isterse neden olmasın? Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa hayır diyemem" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp 291 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı. Arda, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından son 3 maçta 11'de tercih edilmedi. Piyasa değeri 45 milyon Euro olan milli yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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