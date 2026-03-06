Haberler

Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Güncelleme:
Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin kulüp doktorlarına güvenmeyip Fransa'da tedavi olmayı tercih etmesi yönetimle arasında gerilim yarattı.

  • Kylian Mbappe, dizindeki sakatlık için kulüp doktorlarına güvenmeyerek Fransa'da tedavi olmayı tercih etti.
  • Real Madrid yönetimi, Mbappe'nin tedavi tercihi nedeniyle oyuncuya karşı yaptırım gündemine aldı.
  • Kylian Mbappe, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla 33 resmi maçta 38 gol ve 6 asist kaydetti.

Real Madrid'de yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile kulüp yönetimi arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. Dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi gören Fransız yıldızın kulüp doktorlarına güvenmeyerek Fransa'da tedavi olmayı tercih etmesi kriz yarattı.

SAĞLIK EKİBİYLE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Cadena SER'in haberine göre Real Madrid sağlık ekibi, Mbappe'nin dizindeki sorunun ciddi olmadığını ve yıldız oyuncunun kısa süre içinde sahalara dönebileceğini düşünüyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun bu değerlendirmeye ikna olmadığı ve kulüp doktorlarına güvenmediği öne sürüldü.

FRANSA'DA TEDAVİ OLMAYI TERCİH ETTİ

Tedavi sürecini kendi kontrolünde yürütmek isteyen Mbappe'nin İspanya'dan ayrılarak Fransa'ya gittiği belirtildi. Bu kararın kulüp yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve taraflar arasında güven sorunu oluştuğu ifade edildi.

YAPTIRIM İDDİASI GÜNDEMDE

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Real Madrid yönetimi, yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle oyuncuya karşı bazı yaptırımları gündemine alabilir. Kulüp cephesinin, bu durumun takım disiplinini olumsuz etkilemesinden endişe ettiği belirtiliyor.

SAHADA YILDIZ PERFORMANS

Yaşanan gerilime rağmen Mbappe'nin sahadaki performansı dikkat çekiyor. Fransız yıldız, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 38 gol ve 6 asist kaydederek 44 gole doğrudan katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Atamızın , beni Türk Doktorlarına emanet ediniz , sözünden etkilendi herhalde

