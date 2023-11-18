Real Madrid, Carlo Ancelotti hakkındaki kararını veriyor
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Real Madrid, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. İspanyol devi, deneyimli İtalyan teknik adam için yeni bir karar aldı ve kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacak.
İspanyol devi Real Madrid, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl uzatmak istiyor.
2 YIL UZATACAKLAR
Relevo'da yer alan habere göre, eflatun-beyazlı takım, teknik direktörü Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.
BAŞKAN DEVREDE
Kulüp başkanı Florentino Perez, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Real'den ayrılmayı düşünen Carlo'yu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışacak.
REAL KARNESİ
Real'deki ikinci döneminde 134 maça çıkan Ancelotti, söz konusu maçlarda 94 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.