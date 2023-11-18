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Real Madrid, Carlo Ancelotti hakkındaki kararını veriyor

Real Madrid, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. İspanyol devi, deneyimli İtalyan teknik adam için yeni bir karar aldı ve kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacak.