Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medyada duyurdu
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Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in transferini sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak rekor kırdı. Kulübün Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarına yaklaşık 1 milyon takipçi kazanımı ve 500 milyon görüntülenme elde edildi.
Real Madrid'in tüm dünyaya Arda Güler'in transferini duyurduğu sosyal medya hesapları 1 milyona yakın takipçi kazanımı, yaklaşık 500 milyon görüntülenmeyle rekor kırdı. Kulüp bu paylaşımlar neticesinde ilk 2 günde Instagram'da 742 bin 645, Twiter'da 177 bin 432, Facebook'ta 18 bin 920 yeni takipçi kazandı. Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023