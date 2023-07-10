Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medyada duyurdu

Real Madrid'in tüm dünyaya Arda Güler'in transferini duyurduğu sosyal medya hesapları 1 milyona yakın takipçi kazanımı, yaklaşık 500 milyon görüntülenmeyle rekor kırdı. Kulüp bu paylaşımlar neticesinde ilk 2 günde Instagram'da 742 bin 645, Twiter'da 177 bin 432, Facebook'ta 18 bin 920 yeni takipçi kazandı. Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullandı. Transferin duyurulmasının ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar rekor etkileşim ve takipçi kazanımı ile neticelendi. Web monitoring şirketi Teleskop APP'in yaptığı sosyal medya ölçümlemesinde Arda için yapılan 75 paylaşımın yaklaşık 500 milyon görüntülenmeye ulaştığını rapor etti. Madrid C.F.'nin sosyal medya hesabı Youtube'da ise 7 video paylaşıldı. Paylaşılan videolar 196.347 beğeni, 7.423 yorum ve 2.696.807 izlenme oranlarına ulaştı. < Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor