Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı

Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-0 kazandı. Madrid devine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti. Real Madrid, bu sonuçla ligde ilk galibiyetini aldı. Ancelotti'nin takımı, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, maça 11'de başladı ve 69 dakikada sahada kaldı.Alaba, Camavinga ve Jude Bellingham, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Mendy de cezası sebebiyle maçta oynayamadı.

İLK YARI DÜŞÜK TEMPOYLA GEÇTİ

Son şampiyon Real Madrid, Real Valladolid karşısında ilk yarı sadece 1 kez rakip kaleyi yoklaya bildi. Ancelotti'nin öğrencileri tamamen kapanan Valladolid savunmasını aşmayı ilk devrede başaramadı.

ARDA, NET FIRSAT KAÇIRDI

Real Madrid ikinci yarıya çok hızlı başladı. İspanyol devi, Arda Güler, ile net bir fırsat yakaladı. 48. dakikada Sağ çaprazda topla buluşan Arda yakın köşe sert vurdu ama kaleci Hein gole izin vermedi.

REAL, VALVERDE İLE GOLÜ BULDU!

Real Madrid, Arda Güler'in 48. dakikada yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Valverde, geçti. Rodrygo'nun dokunduğu topa Valverde çok sert vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

ARDA, HEIN'İ BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİ

Arda Güler, Valladolid kalecisi Hein'i bir türlü geçemedi. Mücadelenin 63. dakikasında Garcia'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Arda, gelişine iyi vurdu ama kaleci gole izin vermedi. Bu poizsyondan yalnızca 4 dakika sonra sol kanattan rakibini ekarte edip topu sol ayağına çeken Arda Güler, uzak köşeye sert vurdu. Savunmaya çarpan top yine kalecide kaldı.

ARDA'NIN PERFORMASI

Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Arda Güler, 69. dakikada yerini alkışlarla Brahim Diaz'a bıraktı. Real Madrid'in maç boyu rakip kaleye gönderdiği 12 şutun 5'i Arda'dan geldi. 3 kez isabet bulan milli oyuncu, kaleci Hein'i geçemedi.

Arda Güler'in 69 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı rakamları;