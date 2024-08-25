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Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı

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Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 69 dakika sahada kaldı. Madrid temsilcisinin maç boyu rakip kaleye gönderdiği 12 şutun 5'i Arda'dan geldi. performansıyla göz dolduran ve 3 kez isabet bulan 19 yaşındaki yıldız, kaleci Hein'i geçmeyi başaramadı.

Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-0 kazandı. Madrid devine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti. Real Madrid, bu sonuçla ligde ilk galibiyetini aldı. Ancelotti'nin takımı, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, maça 11'de başladı ve 69 dakikada sahada kaldı.Alaba, Camavinga ve Jude Bellingham, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Mendy de cezası sebebiyle maçta oynayamadı.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

İLK YARI DÜŞÜK TEMPOYLA GEÇTİ

Son şampiyon Real Madrid, Real Valladolid karşısında ilk yarı sadece 1 kez rakip kaleyi yoklaya bildi. Ancelotti'nin öğrencileri tamamen kapanan Valladolid savunmasını aşmayı ilk devrede başaramadı.

ARDA, NET FIRSAT KAÇIRDI

Real Madrid ikinci yarıya çok hızlı başladı. İspanyol devi, Arda Güler, ile net bir fırsat yakaladı. 48. dakikada Sağ çaprazda topla buluşan Arda yakın köşe sert vurdu ama kaleci Hein gole izin vermedi.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

REAL, VALVERDE İLE GOLÜ BULDU!

Real Madrid, Arda Güler'in 48. dakikada yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Valverde, geçti. Rodrygo'nun dokunduğu topa Valverde çok sert vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

ARDA, HEIN'İ BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİ

Arda Güler, Valladolid kalecisi Hein'i bir türlü geçemedi. Mücadelenin 63. dakikasında Garcia'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Arda, gelişine iyi vurdu ama kaleci gole izin vermedi. Bu poizsyondan yalnızca 4 dakika sonra sol kanattan rakibini ekarte edip topu sol ayağına çeken Arda Güler, uzak köşeye sert vurdu. Savunmaya çarpan top yine kalecide kaldı.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

ARDA'NIN PERFORMASI

Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Arda Güler, 69. dakikada yerini alkışlarla Brahim Diaz'a bıraktı. Real Madrid'in maç boyu rakip kaleye gönderdiği 12 şutun 5'i Arda'dan geldi. 3 kez isabet bulan milli oyuncu, kaleci Hein'i geçemedi.

Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Real Valladolid'i 3-0 yendi

Arda Güler'in 69 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı rakamları;

  • Pas: 43
  • Pas İsabet Oranı %: 86
  • Kısa Pas: 42
  • Kazandığı İkili Mücadele: 7
  • Kaybettiği İkili Mücadele: 5
  • İsabetli Şut: 3
  • Engellenen Şut: 2
  • İsabetli Orta: 1
  • İsabetsiz Orta: 3
  • Şut Pası: 1
  • Ofsayt: 2
  • Top Kapma: 3
  • Şut Engelleme: 2
  • Yapılan Faul: 3
  • Yaptığı Faul: 1
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Servet Can:

Bişey olduğu yok iyice balon etiniz , nerde gol nerde asist

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NAKRE:

Bu nasıl şov ne asist var ne gol ardayı sever destekleriz ama çok abartılı başlıklar atıyorsunuz bende hattrick yaptı sandım

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Kenan Star:

valladolid tam saha kapandı,oyuzden arda vasatı geçemedi bence

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1
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Hasan Turk:

Gelecegin beckham olucak...ins

0
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Fatih Sultan:

Yine mi Arda haberi

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