Razvan Lucescu: Galatasaray ile evimizde oynamak isterdim

Efe ALDEMİR – Sacit GÖNCÜ İSTANBUL, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, "Galatasaray ile evimizde oynamak isterdim. O zaman daha iyi bir skorla ayrılabilirdik" dedi.

PAOK, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu açıklamalarda bulundu. Birçok fırsat bulduklarını ancak değerlendiremediklerini dile getiren Razvan Lucescu, "Fırsatları kesinlikle değerlendiremedik. İlk yarı ofsayttan iptal olan pozisyonumuz vardı ve bence ofsayt değildi. Böyle maçlarda pozisyon yakaladığında atacaksın. Eğer değerlendiremezsen rakibin özgüvenini arttırırsın. Özellikle ilk yarı birçok pozisyonu değerlendiremedik. Eğer değerlendirebilseydik buradan iyi bir skorla ayrılmış olacaktık" ifadelerini kullandı.

'KOLAY POZİSYONLARI KAÇIRINCA GALATASARAY'A ŞANS VE GÜÇ VERMİŞ OLDUK'

Kaçırdıkları pozisyonlarla Galatasaray'a güç verdikleri söyleyen Lucescu, "İlk yarıyı daha iyi değerlendirmeliydik. Kolay pozisyonları kaçırınca Galatasaray'a şans ve güç vermiş olduk. Daha iyi ve özgüvenli başlamıştık. Aslında bu tarz maçlar bize tecrübe ve deneyim kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

'KESİNLİKLE KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ'

Galatasaray'dan övgüyle bahseden Rumen teknik adam, "Baskılı ve kaliteli oyunculara sahip bir takım Galatasaray. Yan topları iyi kullanan bir takım ve bu sayede pozisyon buldular. Kesinlikle kolay bir maç değildi. Ancak onlar ev sahibiydi ve bu onlar için bir avantaj. Daha kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Galatasaray'la evimizde oynamak isterdim. O zaman daha iyi bir skorla ayrılabilirdik. Aslında buradan da iyi skorla dönebilirdik" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY İYİ VE KALİTELİ BİR TAKIM'

Takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Lucescu, "Galatasaray iyi ve kaliteli bir takım. Öz güvenli bir durumdalar. Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra öz güvenleri daha da arttı. Kolay bir maç değildi sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kesinlikle iyi bir maçtı ancak yine söyleyeceğim; Galatasaray şanslıydı. Bizde takım olarak elimizden geleni yaptık" diyerek sözlerini noktaladı.