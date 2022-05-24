Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a ağır suçlama: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun - Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beyaz TV'de Derin Futbol programına konuk olması ve burada yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı ile sert bir tartışma içerine girmesi gündeme bomba gibi düştü.

"ANNEME KASTEN KÜFRETTİRİYORSUN"

Olayın yankıları sürerken Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Yayın esnasında kanal önüne gelen taraftarların görüntülerini paylaşan Kütahyalı, "Ali Koç… Eserinle gurur duyabilirsin. Benim anneme kasten küfrettiriyorsun. Al izle… Kendi 4 senelik başarısızlık tablonu örtmek, nefret ettiğin Aziz Yıldırım'ı yeniden yanına çekmek, tribünleri konsolide etmek için sürekli bana yükseldin. Bu gece her şeyi planlı yaptın Koç" ifadelerini kullandı.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın o paylaşımı;