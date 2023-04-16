Rashford, nişanlısı için uçak kapattı! Ödediği parayı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Manchester United'ın yıldızı Marcu Rashford, nişanlıysa New York'ta romantik bir kaçamak yaptı. İngiliz futbolcunun bu seyahat için 125 yolcu taşıma kapasitesine sahip Boeing 737 uçağını 240 bin sterlin ödeyerek kapaması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Milli arada sakat olduğu için İngiltere Milli Takımı'nda yer almayan Marcus Rashford'un nişanlısıyla ABD'de tatil yaptığı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü futbolcunun seyahat için yaptığı masraf ise dudak uçuklattı.

240 BİN STERLİN HARCADI

The Mirror'da yer alan haberde, Marcus Rashford'un nişanlısı ile New York'a yaptığı kaçamakta uçak kapattığı belirtildi. Başarılı santrforun 125 yolcu taşıma kapasitesine sahip Boeing 737 uçağını nişanlısı ve kendisi adına kapatmak için 240 bin sterlin (5.772.043) harcadığı ifade edildi.

RASHFORD'UN KARNESİ

Marcus Rashford bu sezon Manchester United formasıyla 47 maça çıktı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 28 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.