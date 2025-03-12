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Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers ile yapacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü kadroya alınmazken sakat olmayan Allan Saint-Maximin de listeye dahil edilmedi. Kadroya alınmayan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.

"BENİ YIKMAK İÇİN DAHA FAZLASI GEREKECEK"

Kadroya alınmadığını gören Allan Saint-Maximin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Bırak demagoji yapmayı. Boş boş konuşma. Hangi maçı kurtardın sen onu söyle. ?

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Ben şahsen Maximin'nin kadroda olmamasına sevindim. Bunun satın isabetli vuruş yapan oyuncu alın.

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Türkiye’de nasıl futbol oynandığını çok iyi çözmüş. Boş boş konuş, din milliyet cumhuriyet, bi de birilerine saldır tamamdır, imparatorsun.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bunun futbolcu olmadığını anlamak için möööörinyo olmaya gerek yok, sıradan bir futbol izleyicisi bunun fb. kadrosunda olmayacağını anlar, mööörinyo lig biterken anladı

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ŞEYİ GÖRDÜNMÜ SOLDAN BİRİ YATIRA KALDIRA GİDİYOR, ÖYLE YILDIZLAR GETİRECEĞİZ Kİ ŞAÖPİYONLUK SÖZÜ VERMEMİZE GEREK KALMAYACAK, NASIL BÖYLE İYİMİ

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

GS ye gel maximin. fener yıllar önce aynısını tomasa yapmıştı ve tomas fenerin inadına gs ye gelip songla müthiş bir ikili oluşturup o sezon gs şampiyon olmuştu.

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Fenerbahçe düşmanları başlamış yine futbolcularımızı soğutan algılı mesajlara....

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

boş teneke bile senden daha iyi en azından vurunca ya ses gelir yada top niyetine oynanır

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Aslında senin adın saksı men olmalıydı hiç bir faydan yok sadece saçları Bir o yana bir bu yana savurup duruyorsun

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Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

Geldıgın gunden berı bı moka mı yaradın,kendı kendıne oynuyon..

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