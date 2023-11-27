RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta RAMS Başakşehir'in gollerini Abeid, Figueiredo, Lima ve Piatek kaydetti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cihan Aydın, Abdullah Bora Özkaya, Oğuzhan Çakır
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 88 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Opoku, Cemali Sertel (Dk. 46 Lima ), Abeid (Dk. 82 Onur Ergün), Emirhan İlkhan (Dk. 73 Pelkas), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 81 Serdar Gürler), Figueiredo, Piatek
Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Endri Çekiçi (Dk. 68 Vukovic), Lusamba, İbrahim Akdağ (Dk. 68 Midtsjö), Diaby (Dk. 68 Thuram), Halil Akbunar, Erencan Yardımcı (Dk. 82 Gökcan Kaya)
Goller: Dk. 12 Abeid, Dk. 49 Figueiredo, Dk. 59 Lima, Dk. 63 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 36 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor )
Sarı kart: Dk. 42 Opoku (RAMS Başakşehir), Dk. 45+9 Welinton, Dk. 62 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
49. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Piatek uzak köşeye doğru yerden sert bir şut çekti. Kaleci Erdem Canpolat'ın çeldiği topu penaltı noktası üzerinde Figueiredo tamamladı: 2-1
59. dakikada RAMS Başakşehir iki farklı üstünlük yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emirhan İlkhan, hemen gerisindeki Lima'ya pasını bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayına yakın noktadan uzak köşeye doğru vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
63. dakikada RAMS Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan Figueiredo'nun uzak köşeye ortasında Abeid kafayla topu müsait durumdaki Piatek'e gönderdi. Bu oyuncu vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1
74. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Erdem Özgenç'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına yakın noktadan Berkay Sülüngöz'ün vuruşunda top direğin hemen üstünden auta gitti.
Mücadele RAMS Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.