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Rams Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Başakşehir, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Başakşehir, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada ceza yayı sağ tarafından Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Piatek'in kale önüne yerden çevirdi. Altıpas içerisinde Abeid'in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada ceza yayı gerisinden Ömer Faruk Beyez'ın kullandığı serbest vuruşta, yaptığı ortada penaltı noktası sağ tarafında Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

27. dakikada Duarte'nin çıkarken kaptırdığı topta araya giren Dadashov, topa birlikte ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip attığı pasta penaltı noktası sağ tarafında Strandberg'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

37. dakikada sol tarafta Lima ile verkaçı sonrası topla birlikte ceza yayı gerisine kadar ilerleyen Figueiredo'nun yaptığı vuruşta kaleci Erce'nin ayağıyla müdahalesi sonucu meşin yuvarlak sağ taraftan taça çıktı.

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

Başakşehir: Volkan Bacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Abeid, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Serdar Gürler, Aleksic, Keny, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkan, Ousseynou Ba, Cemali Sertel, Karzev

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Burak Bekaroğlu, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Dadashov

Yedekler: Bekaj, Görkem Sağlam, Burak Yılmaz, Hodzic, Maksimovic, Aabid, Aburjania, Engin Aksoy, Fernandes

Teknik Sorumlu: Gökhan Kağıtçıoğlu

Gol: Abeid (dk. 12) (Başakşehir)

Sarı kart: Opoku (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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