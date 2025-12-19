RAMS Başakşehir FK maçının ardından / Metin eklendi

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gruptaki ilk maç. Son iki maçını kazanmış, deplasmanda önemli bir galibiyet almış ve grup maçlarının devamı için muhtemel rakiplerimizden bir takıma karşı kazanmak sevindirici. Maç öncesinde devre arasında planlamalar ve değişiklikler yapacağız demiştim. Maça iyi başladık, golle başladık. Devamında girdiğimiz pozisyonlar vardı. Belki ikinci gol şansını bulabilirdik. Rakibimiz her zaman gole yakın bir takımdı. Beraberlik şansına hep yakın oldular. Biz de ikinci gol şansına hep yakın olduk ama maalesef o ikinci gol atamadık. Ama iyi yanı beraberlik golünü de yemedik. Burada Günay'ın da önemli kurtarışları oldu. Savunmamızın önemli müdahaleleri oldu. Daha az oynamış birkaç oyuncumuzla oynadık. Onların oyun içerisinde yorgunlukları da bir yerde ortaya çıktı. Değişiklikleri yaptık ve günün sonunda kazanmak güzel. Psikolojik anlamda her maçı kazanmakta önemli ve değerli. Türkiye Kupası'na üç puanla başlıyoruz. Bu anlamda sevinçliyiz" diye konuştu.

'TRANSFER DÖNEMİNDE KADRO YAPISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR DERS ALDIK'

Transfer döneminde kadro yapılanmasıyla alakalı ders aldıklarına değinen 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kiralık gönderdikleri oyunculardan da verim alamadıklarını ifade etti. Buruk, "Sonradan girmekle, maça başlamak arasında bazı farklılıklar olduğunu söylüyoruz. Bugün Ahmed'in maça başlaması, oyun içerisinde o erken golü atması, o güvenle oynaması onun için daha iyiydi, daha önemliydi. Gökdeniz uzun süredir oynamıyordu. O da çok koştu, çok mücadele etti. Belki topla olan kısmını çok üretemedi ama çok mücadele etti. Uzun zamandır o da oynamıyordu. Arda'ya süre verdik. Kazımcan'a son dönemde süre verdik. Onlar daha fazla oynayan ama bugün oyun içerisinde olan oyunculardı. Transfer döneminde kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldık. Yaklaşık 8-9 oyuncumuzun eksilmesi bizim için bir ders oldu. Bunu daha önceki yıllarda da zaman zaman yaşamıştık. Bu olabiliyor. Bunun zorlukları şu şekilde oldu aslında bizim için. Herkesin sağlam olduğunda kim oynayacak durumu oluşuyor. Çok kaliteli oyuncular kadromuzda bulunuyor. Orada zorlandığımız yerde bazen herkes aynı anda olmayabiliyor. Bu sefer de kadro yapılanmasıyla ilgili birçok takımın başına geliyor bu durum. İlk gelen biz değiliz. Ama bununla ilgili de eleştirildiğimiz, doğru veya yanlış eleştirildiğimiz yerler var. Kadro yapısıyla ilgili neyi daha iyi yapabilirdik diyebildiğimiz yerler var. Özellikle biliyorsunuz yeni Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak'a kadar bu kadromuzu korumak zorundayız bir şekilde. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki kadro yapımız orada iki tane çok önemli maça çıkacağız. Bu kadro yapısını koruyarak oraya çıkmamız lazım. Ama onun içerisinde transfer dönemi başladıktan sonra Şampiyonlar Ligi kadrosunda kim olacak onunla ilgili karar vermemiz gerekiyor. Oyuncularla ilgili vereceğimiz kararlar artık Ocak 28'i bulması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki o sayımızı tutabilmemiz için birçok takımda bunu söylüyor aslında. Transfer döneminde sorduğumuz oyuncularla bazen görüşüyorsunuz da takımlar şunu söylüyor. Biz 28 Ocak'a kadar beklemek zorundayız. Çünkü Şampiyonlar Ligi var. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nin aslında yeni formatı bence en zayıf yeri. En azından belki bir tane oyuncu oraya yazabilirdiniz. Öyle bir şans kulüplere verilebilirdi. Belki önümüzdeki sene tartışılacak konulardan biri olabilir. Şampiyonlar Ligi formatıyla ilgili" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 80, YÜZDE 90 GİDEN OYUNCULAR DAHA DA KÖTÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜYORLAR'

Kiraya gönderdikleri oyuncuların daha kötü geri döndüğüne dikkat çeken Buruk, "Onun dışında genç oyuncuların geçişteki problemlerin nedeni belli. Bu çok gizli bir şey değil. Bütün dünyanın uyguladığı tek bir şey var ikinci takımlar. Hani biz kiraya verdiğimiz oyunculardan hiçbir şekilde hiçbir yerden faydalanamadık. Eskiden belki örnekler verebiliriz. Belki 2-3 tane kiraya verip çok güçlü dönen oyuncu söyleyebiliriz. Ama genel olarak burada yüzde 80, yüzde 90 giden oyuncular daha da kötü bir şekilde geri dönüyorlar. Çünkü sizin kontrolünüzde değil. Gittiği takımlarda bazen süre bulamıyorlar. Bazen dediğim gibi şartlar farklı. Her şey farklı. Aynı oyunu oynamıyorsunuz, aynı antrenmanı yapmıyorsunuz. İkinci takımların artık üçüncü lig mi olur, ikinci lig mi olur buralarda lige girip başlaması ve kontrolümüzde olması lazım. Bunu yapmak isteyen takım zaten oraya girecek. Böyle bir şans olursa Galatasaray olarak biz bu sistemin içerisinde olmak isteriz. Çünkü baktığınızda Portekiz'de böyle, Hollanda'da böyle, İspanya'da da öyle, Almanya'da da öyle. Oyuncu yetiştiren liglerin hepsinde bu var. İkinci takımlar var. Bence bu milat da olur. Bence bunu yapan federasyon başkanını da 5-10 sene sonra bunu yapan adam olarak hatırlanır" dedi.

'SARA'NIN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUZ'

Gabriel Sara'nın performansını da değerlendiren Okan Buruk, "Sakatlık sonrası dönüşler bazen zor oluyor. Geçen sezon özellikle Lemina, Torreira önlerinde Sara'nın oynadığı pozisyonda sezonu gayet iyi bitirdiğini düşünüyorum. Zaman zaman elimizde Morata da olduğu için oyun içerisinde onları öyle hep değiştirdik geçen sene. Morata'ya da orada süre verdik. 60'tan sonra hep Moratalı oyuna döndük. Ama Sara'nın hem çalışmasından hem profesyonelliğinden hem insani kalitesinden ve oyunculuğundan memnunuz. Burada insanların beklentisi skor anlamında. Bazen aynı oyunu oynamıyorsunuz, farklı oyunlar oynanabilir, farklı roller olabiliyor. Ama zaten bu potansiyeli olan ve bunu da gösterecek olan bir oyuncu. Genel olarak performansından memnunuz. Gol ve asist sayılarında ise onun zaten böyle bir yönü var. Bunu daha önce yaptı, daha da yapabilecek bir oyuncu. Ama dediğim gibi oynadıkça, takımın oyununa göre, ne istediğinize göre de bazen oyun değişiyor. Oradaki oyunla buradaki oyun bazen aynı olmuyor. Ama genel olarak kendisinden çok memnunuz" yorumlarında bulundu.

'BAZI OYUNCULARIMIZIN SOSYAL MEDYADA ÜZERİNE GİDİLİYOR'

Ahmed Kutucu'nun gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde iki maçın sonuna kadar kadromuzla ilgili oyuncuları elimizde tutup, onlarla ilgili karar vermemiz gerekiyor. O zaman da transferlerle ilgili, bize gelen tekliflerle ilgili tam kararımızı vereceğiz. Ama şu anda bunun için çok erken. Lafı gelmişken onları da belirtmek lazım. Bazen oyuncularımızın sosyal medyada üzerine çok fazla gidildiğini görüyorum. Hepsi iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ahmet de bugün aldığı süre boyunca saha içerisinde çok çalıştı, çok mücadele etti. Bir de gol attı. Çok sevindim. Ahmet attığı için özellikle daha çok sevindim. İnşallah bundan sonra aynı şekilde devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.

NURİ ŞAHİN: KALAN 3 MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL OLACAK

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ise, "İyi oynadık. Galatasaray da pozisyona girdi, biz de girdik ama golü bulamadık. Galatasaray bizim hatalarımızdan golü buldu. Puan sistemi olduğu için çok acı oldu. Çünkü her puana ihtiyacımız var bu sistemde. Ama oyun olarak üzerine koymaya devam ediyoruz. İnşallah skora da bunun en kısa zamanda yeniden yansıtırız. Özelliklede Türkiye Kupası'nda. Her puan değerli olduğu için kalan 3 maç bizim için final olacak" dedi.