RAMS Başakşehir'den muhteşem geri dönüş
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda geriye düştüğü karşılaşmada Viking'i 3-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lyse Arena'da oynanan maçı RAMS Başakşehir, 3-1'lik skorla kazandı.

VIKING HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Viking golle başladı. Henüz 2. dakikada hızlı gelişen Viking atağında Sander Svendsen'in dokunuşunda top ağlara gitti ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken başka gol olmadı ve devreyi Viking önde tamamladı.

TEMSİLCİMİZDEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda oyunda etkisini artıran temsilcimiz RAMS Başakşehir, 60. dakikada Deniz Türüç'ün uzak mesafeden attığı harika golle skora dengeyi getirdi. Golden sonra baskısını daha da artıran temsilcimizde 79. dakikada sahneye çıkan Christopher Operi, takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Maçın son anlarında beraberlik golünü arayan Viking, arkada bıraktığı boşlukta temsilcimiz tarafından cezalandırıldı. RAMS Başakşehir'de yakaladığı pozisyonu gol yapan Selke, 90+4'te skoru 3-1 yaptı ve maçın sonucunu ilan etti.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Turuncu-lacivertlilere tur için galibiyet yetecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
