Ünlü ralli pilotu Ken Block korkunç kazada hayatını kaybetti! Son paylaşımını daha birkaç saat önce yapmış

ABD'li ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kar motosikleti kazası sonucu 55 yaşında yaşamını yitirdi. Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros Şampiyonası'nda yarışan Block, sosyal medyada yayınlanan drift videolarıyla da tanınıyordu.

ABD basınındaki haberlere göre kaza, Utah eyaletinin Wasatch ilçesinde gerçekleşti. Block'un kurucusu olduğu Hoonigan takımından yapılan açıklamada, "Ken Block'un yaptığı kar motosikleti kazası nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz. Ken, bir vizyoner, öncü ve ikondu. Her şeyden önemlisi bir baba ve eşti. Onu çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Amerika Ralli Şampiyonası'nı 2006, 2008 ve 2013'te ikinci sırada tamamlayan Block, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros Şampiyonası'nda da yarıştı.

DRİFT VİDEOLARIYLA FENOMEN OLMUŞTU

2010'da kendisinin de öncülüğünü yaptığı Gymkhana Grid yarışlarıyla popülaritesini arttıran Block, sosyal medyada yayınlanan drift videolarıyla da tanınıyordu.

KAR MOTOSİKLETİNDEN SON PAYLAŞIM

Öte yandan, ünlü rallicinin son yaptığı paylaşım dikkat çekti. Instagram'da hikaye olarak kar motosikletinden çektiği fotoğrafı paylaşan Block'un sevenleri, birkaç saat sonra gelen ölüm haberiyle kahroldu.