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Puanlar paylaşıldı! Konya'da gol var kazanan yok

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin gollerini Konyaspor'da Moreno, Karagümrük'te ise Diagne kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.

Ev sahibi Konyaspor, 40. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Puanlar paylaşıldı! Konya'da gol var kazanan yok

İstanbul ekibi Karagümrük ise Moreno'nun golüne 45+4. dakikada Diagne ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

Puanlar paylaşıldı! Konya'da gol var kazanan yok

Konyaspor Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Konyaspor Spor Haberler

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