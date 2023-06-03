Puanlar paylaşıldı! Konya'da gol var kazanan yok
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Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin gollerini Konyaspor'da Moreno, Karagümrük'te ise Diagne kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.
Ev sahibi Konyaspor, 40. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti.
İstanbul ekibi Karagümrük ise Moreno'nun golüne 45+4. dakikada Diagne ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.
Konyaspor Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.