Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
ERTAÇ, İLK YARIYA DAMGA VURDU
Fenerbahçe'nin maça baskılı başladığı anlarda kalesinde devleşen Ertaç Özbir, üst üste kurtarışlara imza atarak konuk takıma gol izni vermedi.
DZEKO, SZYMANSKI VE TADIC'E GEÇİT VERMEDİ
Başarılı eldiven Fenerbahçe'nin en golcü isimlerinden Edin Dzseko, Szymanski ve Tadic'e şans tanımadı.
İLK YARI GOL ÇIKMADI
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.
Kaynak: Haberler.com / Spor