Üye Girişi
Haberler

Puanlar bölüşüldü! Alanyaspor ve Pendikspor berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşılaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Pendikspor, 78. dakikada Mame Thiam'ın golüyle öne geçti ancak Alanyaspor, 82. dakikada Leroy Fer'in golüyle eşitliği sağladı.

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

4 DAKİKADA 2 GOL

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısında 4 dakikada 2 gol oldu. Pendikspor, 78. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 82. dakikada Leroy Fer ile cevap verdi.

Puanlar bölüşüldü! Alanyaspor ve Pendikspor berabere kaldı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Alanyaspor 27, Pendikspor ise 23 puana yükseldi. Alanyaspor ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Puanlar bölüşüldü! Alanyaspor ve Pendikspor berabere kaldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title