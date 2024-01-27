Puanlar bölüşüldü! Alanyaspor ve Pendikspor berabere kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

4 DAKİKADA 2 GOL

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısında 4 dakikada 2 gol oldu. Pendikspor, 78. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 82. dakikada Leroy Fer ile cevap verdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Alanyaspor 27, Pendikspor ise 23 puana yükseldi. Alanyaspor ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.