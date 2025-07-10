PSG, Real Madrid'i 4 golle ezip geçti! Finalin adı belli oldu

PSG, Real Madrid'i 4 golle ezip geçti! Finalin adı belli oldu
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PSG, Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Chelsea'nin rakibi oldu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya geldi. ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-0 kazandı.

4 GOLLE ŞOV YAPTILAR

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6 ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9. dakikada Ousmane Dembele ve 87. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte PSG, finale çıkarken, Real Madrid ise turnuvaya veda etti. PSG, finalde Fluminense'yi eleyen Chelsea ile karşılaşacak. Final maçı 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Eeerr admin Arda için bişi demedin hayret

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