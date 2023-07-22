PSG'den futbol dünyasını sallayan Mbappe kararı! Bir devir sona eriyor

Adı sık sık Real Madrid ile anılan Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Japonya kampına götürülmedi. Fransız devinin, golcü futbolcunun eflatun-beyazlılarla anlaşmaya vardığına inandığı için böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

2024 YILI İÇİN PSG İLE ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG ile Mbappe arasındaki ipler tamamen koptu. Fransız devi, 2024 yılı için Real Madrid ile anlaştığına inandığı dünyaca ünlü yıldızı, kadro dışı bırakarak Japonya kampına dahil etmedi.

"HİÇ KİMSE PSG'DEN BÜYÜK DEĞİL"

Haberde PSG yönetiminin, "Hiç kimse PSG'den daha büyük değil." diyerek böyle bir karar aldığı belirtildi. Ayrıca, Fransız ekibinin Mbappe'yi satışa çıkardığı iddia edildi.