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Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi

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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılıların KAP'a bildirdiği Polonyalı futbolcu, transferi tamamlamak için saat 20.00 sularında İstanbul'a geldi.

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı. Polonyalı futbolcu, akşam saatlerinde sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

GALATASARAY, LENS'İ KİRALIK TRANSFERE İKNA ETTİ

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Przemyslaw Frankowski, saat 20.00 sularında İstanbul'a geldi. Frankowski, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi

İLK SÖZLERİ

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray YouTube kanalı verdiği demeçte "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a transfer oldum. Bunun için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. İsminin telaffuzu sorulan 29 yaşındaki futbolcu, "İsmimin okunuşu biraz zor, bana kısaca "Franky" diyebilirsiniz" dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

L'Equipe'te yer alan haberde; Frankowski'nin Lens'ten 2 milyon euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.

Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı. Sarı-kırmızılılar, Lens'in 10 milyon euro fiyat biçtiği Frankowski için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro.

ANTRENMAN YAPMAYI VE OYNAMAYI REDDETTİ

Öte yandan Foot Mercato'daki haberde Frankowski'nin Galatasaray'a transfer olmak için Lens'e rest çektiği ve Fransız ekibinde antrenmana çıkmayı ve oynamayı reddettiği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Gerek yok yeterince Hakem transferi yapılmış.

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