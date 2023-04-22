Şampiyonluk bağıra bağıra gidiyor! Arsenal sahasında kabusu yaşadı
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Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, sahasında iki farklı geriye düştüğü mücadelede Southampton'la 3-3 berabere kaldı. Üst üste 3. puan kaybını yaşayan Arsenal, Manchester City'nin eksik iki maçını kazanması durumunda liderliği Pep Guardiola'nın öğrencilerine kaptıracak.
Arsenal ile Southampton, Premier Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ererken lider Arsenal kendini ateşe attı.
ARSENAL GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ
Karşılaşmada Southampton ilk dakikada Alcaraz ve 14. dakikada Walcott'un golüyle 2-0 öne geçti. Arsenal'de Martinelli ise 20. dakikada farkı 1'e indiren isim oldu ve ilk yarı 2-1'lik Southampton üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı Southampton 66. dakikada Caleta-Car ile farkı ikiye çıkarırken, Arsenal 88'de Odegard ve 90'da Saka ile beraberliği yakaladı.
GİZLİ LİDER CITY
Üst üste 3 maçta berabere kalan lider Arsenal, puanını 75 yaptı. Topçular, Manchester City'nin eksik 2 maçını kazanması durumunda liderliği Pep Guardiola'nın öğrencilerine kaptıracak.