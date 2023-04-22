Şampiyonluk bağıra bağıra gidiyor! Arsenal sahasında kabusu yaşadı

Arsenal ile Southampton, Premier Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ererken lider Arsenal kendini ateşe attı.

ARSENAL GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ

Karşılaşmada Southampton ilk dakikada Alcaraz ve 14. dakikada Walcott'un golüyle 2-0 öne geçti. Arsenal'de Martinelli ise 20. dakikada farkı 1'e indiren isim oldu ve ilk yarı 2-1'lik Southampton üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı Southampton 66. dakikada Caleta-Car ile farkı ikiye çıkarırken, Arsenal 88'de Odegard ve 90'da Saka ile beraberliği yakaladı.

GİZLİ LİDER CITY

Üst üste 3 maçta berabere kalan lider Arsenal, puanını 75 yaptı. Topçular, Manchester City'nin eksik 2 maçını kazanması durumunda liderliği Pep Guardiola'nın öğrencilerine kaptıracak.