Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto - Haberler

Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbolda Porto, Tondela'yı 3-1 yenerek Portekiz Kupası'nın sahibi oldu.
Futbolda Porto, Tondela'yı 3-1 yenerek Portekiz Kupası'nın sahibi oldu.
Portekiz Kupası'nda ilk kez final oynayan Tondela ile 17 şampiyonluğu bulunan Porto karşı karşıya geldi.
Porto, Taremi'nin 22 (penaltıdan) ve 74, Vitinha'nın 52. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı.
Tondela'nın golü ise 73. dakikada Borges'den geldi.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor