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Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede

Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
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Benfica'da forma giyen Bizim Çocuklar Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, takımlarını taşımaya devam ediyor. Portekiz Ligi'nin 6. haftasında oynanan Boavista maçında Kerem 2 asist birden yaparken, Orkun da ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri sarsmayı başardı.

Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Boavista'ya konuk oldu. Performanslarıyla takımlarını sırtlayan Bizim Çocuklar, bu karşılaşmada da sahneye çıkmayı başardı.

KEREM BU KEZ ASİST YAPTI

Benfica'ya yeni transfer olan ve ilk 2 maçında da gol atmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, skor katkısı vermeye devam ediyor. Kerem, 11. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

ORKUN FİLELERİ HAVALANDIRDI

Kerem ile birlikte skor yapmaya devam eden diğer bir milli futbolcumuz Orkun Kökçü de 31. dakikada takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Orkun'un golünde de asisti yapan isim, ilk golde olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu oldu.

İşte Kerem'in asistiyle Orkun attığı gol;

Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnedeGÖRÜNTÜ: S SPORT

Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnedeGÖRÜNTÜ: S SPORT

Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnedeGÖRÜNTÜ: S SPORT

Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnedeGÖRÜNTÜ: S SPORT

Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnedeGÖRÜNTÜ: S SPORT

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü Orkun Kökçü Portekiz Benfica Benfica Futbol Dünya Spor

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Yorumlar (1)

Perwer:

Bırakın şu komik tabirleri, bizim çocuklarmış

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