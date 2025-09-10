Plaj Futbolu Milli Takımı Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti

Haberler

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, A Ligi Play-Out ikinci maçında Gürcistan'ı 4-1'lik skorla geçerek galip geldi. Maçta golleri Serkan Banazlı, Cengizhan Küser, Hüseyin Özdem ve Tarık Özdemir kaydetti. Ay-yıldızlılar, yarın Letonya ile oynayarak A Ligi'nde kalma mücadelesine devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İtalya'nın Viareggio şehrinde oynanan mücadelede millilerin, baştan sona üstün oynadığı müsabakayı Serkan Banazlı, Cengizhan Küser, Hüseyin Özdem ve Tarık Özdemir'in golleriyle kazandığı aktarıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.15'te A Ligi'nde devam edebilmek için Letonya karşısına çıkacak. Play-Out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar ise B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.

