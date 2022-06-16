Pınar Karşıyaka'da 3 uzun listede

ING Basketbol Süper Ligi'nde yollarını ayırdığı Semih Erden ve Mahir Ağva'nın yerine yerli uzun arayıp, Samet Geyik, Ahmet Düverioğlu, Furkan Haltalı, Ercan Osmani ve altyapısında yetişen eski oyuncusu Görkem Doğan gibi isimlerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Pınar Karşıyaka, 3 yeni ismi listeye ekledi.

Yeşil-kırmızılılar, transferde Aliağa Petkimspor'dan Metehan Akyel, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'ten Emircan Koşut ve Büyükçekmece'den Deniz Kılıçlı'yı alternatifler arasında tutuyor. 26 yaşında, 2.06 boyundaki Metehan, geçen sezon 2.2 sayı, 1.8 ribaund; 27 yaşında 2.15 boyundaki Emircan, 3.7 sayı, 1.8 ribaund; 31 yaşında 2.06 boyunda Deniz ise 8.6 sayı, 3.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Pınar Karşıyaka'nın yetiştirici pilot takımı olması hedefiyle geçen sezon kurulan Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyesi Karşıyaka'da oyuncular transferin gözdesi oldu. Pınar Karşıyaka altyapısında yetişip geçen sezon Bornova'da Play-Off oynama başarısı gösterirken, ligin asist kralı ve en değerli yerli oyuncusu olan guard Arca Tülüoğlu, Yukatel Merkezefendi Belediye'ye transfer oldu. Yine Karşıyaka altyapısından çıkan forvet Berke Aygündüz'ün yanı sıra Ali Işık, TBL takımlarından Balıkesir BŞB'nin yolunu tuttu.