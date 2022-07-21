Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan olay yaratan paylaşım
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Ebrar, bu kez de ünlü oyuncu Pınar Deniz'in yaptığı paylaşıma gönderme yaparak video çekti. Yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu. Ebrar, denizin içerisinde çektiği videoyla ünlü oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yaptı.
PINAR DENİZ'E GÖNDERME
Ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde sahilde çekildiği pozu 'Dalgayı yedikten iki dakika sonra ben' cümlesiyle paylaşmıştı. Ebrar'da bu paylaşımın videolu halini çekerek takipçilerini güldürmeyi başardı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.