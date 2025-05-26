Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı

Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı
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Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı
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ABD'nin prestijli otomobil yarışlarından Indy 500'de talihsiz bir olay yaşandı. Yarışın 87. turunda, Rus pilot Robert Shwartzman, pit stop sırasında freni tutmayınca aracının kontrolünü kaybetti ve kendi pit ekibine çarptı. Korkunç kazada dört takım üyesi yaralandı. Shwartzman, yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Yarış organizasyon yetkilileri, olayın detaylı incelemesi için harekete geçti. Bu olay, motor sporlarının ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli otomobil yarışlarından biri olan Indy 500'de yaşanan talihsiz bir olay, tüm sporseverlerin yüreğini ağzına getirdi. Yarışın 87. turunda, İsrail asıllı Rus pilot Robert Shwartzman, pit stop sırasında freni tutmayınca aracının kontrolünü kaybederek kendi pit ekibine çarptı. Bu korkunç kazada dört takım üyesi yaralandı.

Olay, Pazar günü devam eden yarışın oldukça kritik bir anında gerçekleşti. 25 yaşındaki genç pilot Shwartzman, aracının lastiklerini değiştirmek ve yakıt ikmali yapmak için pit alanına giriş yaptığı sırada fren pedalına bastı. Ancak, fren sistemindeki beklenmedik bir arıza nedeniyle aracının ön lastikleri kilitlendi. Kontrolden çıkan araç, hızla kayarak doğrudan pit ekibinin üzerine doğru sürüklendi ve dehşet verici bir çarpışma yaşandı.

Çarpma anında büyük bir panik yaşanırken, yere düşen ekip üyelerinden biri ayağındaki şiddetli ağrılar nedeniyle sedyeyle ambulansa taşınmak zorunda kaldı. Diğer üç yaralı ise olay yerinde hemen ilk müdahaleyi aldı. Kazayı canlı yayınlayan Amerikan televizyon kanallarından birinin deneyimli spikeri, yaşananları "Shwartzman, takım arkadaşlarına bowling topu gibi çarptı" sözleriyle özetleyerek olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bu ciddi kazanın ardından Shwartzman yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Yarış organizasyon yetkilileri, olayın nedenini detaylı bir şekilde araştırmak üzere teknik bir inceleme başlattı. Bu talihsiz anlara rağmen yarış devam etti ve İspanyol pilot Alex Palou birincilikle finiş çizgisini geçerek zafere ulaştı. Indy 500'de yaşanan bu olay, motor sporlarının heyecanının yanı sıra, ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi. Neyse ki, yaralı ekip üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı

Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı

Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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