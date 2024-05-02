PFDK, Musrati'ye 2 maç men cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Musrati'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Adana Demirspor'un, 26.04.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün 110-111 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor'un, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor'un, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

2- Galatasaray'ın, 26.04.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor -Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 201-202-234-235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Fenerbahçe'nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Spor Toto Tribün Spor Toto B, C, D, E, F, L, M, N, Maraton üst tribün C, D, E, F, G, H, kuzey tribünü D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Beşiktaş'ın, 27.04.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey G, H, N, O, F, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Almoatasembellah Ali Mohammed Al Musrati'nin rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

5- Pendikspor'un, 28.04.2024 tarihinde oynanan Pendikspor- Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, mensubunun ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Çaykur Rizespor'un, 28.04.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta kapalı deniz tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 28.04.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Atakan Rıdvan Çankaya'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü doktoru Mehmet Mesut Çelebi'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Göztepe'nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Göztepe -Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Gençlerbirliği Kulübü'nün, 28.04.2024 tarihinde oynanan Göztepe-Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

10- Sakaryaspor'un, 28.04.2024 tarihinde oynanan Giresunspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Çorum FK Kulübü görevlisi Özgür Yıldırım'ın, 28.04.2024 tarihinde Erzurum oynanan Erzurumspor FK-Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

12- Bandırmaspor Kulübü sporcusu Dominique Joel Badji'nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Şanlıurfaspor Kulübü idarecisi Mustafa Müsri'nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor-Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 40 gün hak mahrumiyeti ve 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14- Boluspor Kulübü'nün, 28.04.2024 tarihinde oynanan Boluspor-Altay Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü görevlisi Tuncay Demirtaş'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

15- Adanaspor'un, 28.04.2024 tarihinde oynanan Adanaspor-Manisa Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün 116 ve 118 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adanaspor görevlisi Osman Sümer'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

16- Manisa Futbol Kulübü antrenörü Levent Devrim'in, 28.04.2024 tarihinde oynanan Adanaspor-Manisa Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL