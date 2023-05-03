PFDK, İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi! Trabzonspor maçında sahada yok
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PFDK, Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligdeki Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. Deneyimli futbolcu, dev maçta takımını yalnız bırakacak.
GİRESUN VE TRABZON MAÇLARINDA YOK
PFDK, Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde oynayacağı Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
TÜRKİYE KUPASI'NDA SAHADA
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Sivasspor maçında ise sahada olabilecek. Futbol Disiplin Talimatı'na göre 4 maça kadar olan cezalar, ilgili kategorideki maçlarda çekiliyor.