PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza

PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza
Güncelleme:
PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), takım arkadaşına tokat atarak kırmızı kart gören Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi.

CANER ERKİN'E 6 MAÇ CEZA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor- Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırıldı. 36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi.

SAMSUNSPOR'UN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Samsunspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcu Pape Cherif Ndiaye'nin cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 1. hafta erteleme müsabakasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle iki kulübe para cezası uygulandı. Beşiktaş 380 bin lira, Kayserispor da 220 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

3 yıl önce maç esnasında rakibine kafa atan bjkli Nkoudu niye ceza almadı, ayrıcalıklı mıydı yoksa? Engin baytar da ceza almıştı fiziksel müdahalesinden dolayı, niye ceza verilmişti Galatasaray lı olduğu için miydi?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
