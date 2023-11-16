Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 32. Ege Rallisi İzmir'de başlıyor

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 32. Ege Rallisi, 18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir'de başlıyor. Yarış parkuru bu sene komple toprak etap olacak.

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 32. Ege Rallisi, 18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir'de başlıyor. Yarış parkuru bu sene komple toprak etap olacak.

Icrypex ana sponsorluğunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı olan 32. Ege Rallisi bu hafta sonu başlıyor. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada, yarışmacılar 2 gün boyunca toplamda 112 kilometre uzunluğundaki bir toprak parkurda mücadele edecek.

Yarışa sayılı günler kala Alsancak'ta La Cigale Restourant'ta 32. Ege Rallisi'nin lansmanı yapıldı. Lansmana; Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce, yarışma direktörlü Çağlar Kip, Hilton Garden Inn satış direktörü Aslı Özcan ve yarışmacılar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce, bu sene parkurun Kemalpaşa-Torbalı bölgeleri arasında toprak alanda olacağını duyurdu. Cumartesi günü az da olsa bir yağmur beklentisinin olduğunu ifade eden Yüce, idarecilere ve sponsorlara teşekkür etti.

Yarışma Direktörü Çağlar Kip de, yarışma programını açıkladı:

"Cuma günü Bayraklı'da seremoni olacak, cumartesi günü ilk start başlayacak. Pazar günü Kemalpaşa-Torbalı'da etapları tamamlıyoruz. Yarışmada yarışacak kişilere başarılar diliyorum. Hepimiz için eğlenceli ve bol heyecanlı bir yarış olmasını temenni ediyorum"