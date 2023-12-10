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Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan ve Burak Erdener birinci oldu

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Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi'nde, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi birinci oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda 59 otomobil ve 118 sporcu yarıştı.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi'nde, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi birinci oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 59 otomobil ve 118 sporcu, toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak etapta yarıştı. Bugün 3 etabı geçen pilotlar, Kocaeli Kent Meydanı'ndaki finiş podyumuna ulaştı.

Çekişmeli geçen yarışı Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi kazandı. İkinci sırayı GP Garage My Team ekibinden Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı ikilisi alırken GP Garage My Team takımından Cem Alakoç ve Aras Dinçer ikilisi üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Spor

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