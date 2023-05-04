Petrol Ofisi Grubu, Kadın Futbolcuların Gücüne Vurgu Yapan Reklam Filmi Yayınladı

Petrol Ofisi Grubu, Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına sponsorluk desteği vererek, kadın futbolcuların potansiyellerine ve yaratabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmleri 'Gücümüz Onlarla'yı yayınladı. Reklam filminde, kadın futbolcuların saha içindeki itici gücü olarak vurgulanıyor.

Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi Grubu, kadın futbolcuların potansiyellerine ve yaratabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmleri 'Gücümüz Onlarla'yı yayınladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futbol takımlarına verdiği destekle kadın futbolunda bir rol üstlenen Petrol Ofisi Grubu, yayınladığı reklam filmleri ile kadın futbolcuların saha içindeki itici gücü olarak 'Gücümüz Onlarla' dedi.

Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi'nin TV, outdoor ve dijital kanallarda yayınladığı yeni reklam kampanyasında, sponsor olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımlarının farklı iki takımla yaptığı maçlardaki zorlu anlar sırasıyla ekrana geliyor. Kadın futbolcular maçın kırılma anlarında formalarının göğsünde yer alan kurda dokunarak içlerindeki gücü açığa çıkarıyor ve zor anların üstesinden geldikleri belirtildi.

"KADIN SPORCULARIN YETİŞEBİLECEĞİ BİR ALAN YARATMAYA KATKI SUNMAYI AMAÇLIYORUZ"

Futbolun iyi yanlarını ortaya koyan kadın futbolunun hem toplumların gelişimi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından çok önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven açıklamasında, "Kadının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını artırmaya devam eden Petrol Ofisi Grubu olarak kadın futbolunun gelişimi için 2022 yılından bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına sponsor olarak destek veriyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki büyük camiayla birlikte spordaki başarının yanında toplumsal farkındalık ve sosyal fayda için çalışmak bizim için çok değerli. Sponsorluk anlaşmamızın yanı sıra formalarında taşıdıkları Petrol Ofisi'nin simgesi 'Asena' ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğumuzu vurguladığımız 'Gücümüz Onlarla' reklam filmimizle de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.