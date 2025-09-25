Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı Başlıyor

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı, yarın Samsun'da başlayacak.

Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen basın toplantısında, ulusal ve uluslararası organizasyon ve festivallere başarılı şekilde ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 26-28 Eylül'de Vezirköprü'de yapılacağına işaret eden Bozdemir, "6'sı kadın 46 sporcunun katılımıyla 3 gün boyunca adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak olan Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı'nı oldukça önemli bir organizasyon olarak değerlendiriyor, şehrimizin tanıtımına ve spor turizmine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Sporcularımız bu yıl da Vezirköprü'nün zorlu parkurlarında yeteneklerini sergileyerek ortaya koyacakları kıyasıya rekabetle bir taraftan izleyicilerimize unutulmaz anlar yaşatırken, diğer taraftan Vezirköprü'nün muhteşem doğasının eşsiz güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacaklar." dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz da şampiyonanın 6 ayaktan oluştuğunu, sırasıyla Kahramanmaraş, Ankara, Giresun, Vezirköprü, Denizli ve Sakarya'da yarışlar yapılacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şampiyona motor sporlarında ralli, offroad, tırmanma gibi branşların içindeki en çok şehirci katılımı olan branştır. Özellikle sporcu camiası için Vezirköprü etabı ikonik ve tüm yarışmacılar adına kabul görmüş etaptır. Burada 15. kez yapılıyor. 30 ilden ulusal sporcular katılıyor. Vezirköprü, 6 kadın sporcu ile yarış ayaklarında en çok kadın sporcunun katılım sağladığı yarış olacak."

Organizasyon, Vezirköprü Çamlık Parkı'nda yarın yapılacak start seremonisi ile başlayacak.