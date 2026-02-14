Haberler

Aliağa Petkimspor, Mersin Spor deplasmanında galibiyet arayacak

Güncelleme:
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste oynadığı 6 maçı kaybederek alt sıralara geriledikten sonra geçen hafta Türk Telekom'u yenerek nefes alan Aliağa Petkimspor yarın Mersin Spor deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste oynadığı 6 maçı kaybederek alt sıralara geriledikten sonra geçen hafta Türk Telekom'u yenerek nefes alan Aliağa Petkimspor yarın Mersin Spor deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Avrupa'da bu sezon FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale adını yazdıran Petkimspor'un ligde 19 maçta 6 galibiyeti var. İzmir temsilcisi hafta içinde Europe Cup'taki son grup maçında Yunan ekibi Peristeri'ye evinde yenilmişti. Mersin Spor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
