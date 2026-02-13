Pep Guardiola'dan alkış tufanı koparan hareket
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin milli takımı formalarını imzaladı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek verdi. İspanyol çalıştırıcı, Filistin Milli Takımı formalarını imzaladı.
FORMALARI İMZALADI
Guardiola'nın imzaladığı Filistin formalarının, Gazze'de faaliyet gösteren ampute futbol takımına destek amacıyla gönderileceği belirtildi. Anlamlı jest kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
DESTEK MESAJI
Tecrübeli teknik adamın bu hareketi, futbol dünyasında dayanışma örneği olarak yorumlandı.