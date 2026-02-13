Haberler

Pep Guardiola'dan alkış tufanı koparan hareket

Pep Guardiola'dan alkış tufanı koparan hareket
Güncelleme:
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin milli takımı formalarını imzaladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek verdi. İspanyol çalıştırıcı, Filistin Milli Takımı formalarını imzaladı.

FORMALARI İMZALADI

Guardiola'nın imzaladığı Filistin formalarının, Gazze'de faaliyet gösteren ampute futbol takımına destek amacıyla gönderileceği belirtildi. Anlamlı jest kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DESTEK MESAJI

Tecrübeli teknik adamın bu hareketi, futbol dünyasında dayanışma örneği olarak yorumlandı.

