Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, 1. Lig'de "en zor" şampiyonluğun peşinde Açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar, kimsenin kendilerinden beklemediği bir hayali gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

İstanbul temsilcisinin 38 yaşındaki teknik direktörü, Belek'te sezonun ikinci yarısı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çalışmaların iyi gittiğini belirten Uçar, "İlk yarı bittikten sonra takıma 4-5 gün izin verdim. Birkaç gündür Antalya'dayız. Günde çift idmanla devam ediyoruz. 3-4 gün daha burada kaldıktan sonra İstanbul'a döneceğiz. Şu an bizim açımızdan her şey yolunda." diye konuştu.

Transferle ilgili bilgi veren genç teknik adam, "Yönetimle konuşuyoruz. Bütçemiz doğrultusunda belirlediğimiz isimler var. Bazılarından olumlu, bazılarından olumsuz geri dönüş oluyor. Devre arası transferi zor. Daha az alternatif oluyor ve kimse iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Biz de takıma direkt katkı verebilecek oyunculara bakıyoruz. Bütçemiz doğrultusunda gerçekleştirebilirsek transferleri yapacağız. Bu süreçte hiçbir oyuncudan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Ya şampiyonluk yarışı ya da düşme korkusu"

Uğur Uçar, 1. Lig'deki rekabetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de "büyük" takımların şampiyonluğa oynadığı bir yapının olduğunu vurgulayan Uçar, "Burada ise iki maç kazanıyorsun şampiyonluğa oynuyorsun, iki maç kaybediyorsun alt tarafa yaklaşıyorsun. O yüzden herkes bir yarış içerisinde. ya şampiyonluk yarışı ya da düşme korkusu. Bu ligde hedef şampiyonluk ve bir üst lige çıkmak olduğu için daha çok yarışmacı takım oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Takımda güzel bir aile ortamının olduğunun altını çizen Uçar, şunları kaydetti:

"Sezon başladığında Pendikspor daha aşağılarda, düşme potasında olacak gibi bir beklenti vardı. Bu ligde oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynayacağımızı, sahada ne yaptığını bilen bir takım oluşturacağımızı ve kimsenin bizden beklemediği bir hayali, belki de bu ligin en zor şampiyonluğunu kazanacağımızı söyledim. İlk yarıda istediğimiz yerde bitirdik ama daha hiçbir şey kazanmadık. Sadece iyi mücadele ediyoruz. Sezon sonu bu noktada bitirirsek o zaman bir şey kazanmış olacağız. Teknik direktör olarak bu ilk şampiyonluğum olacak. Oyuncu olarak da bunu ilk kez yaşayacaklar var. Sezon sonuna kadar bunu götürürsek inşallah güzel sonuca ulaşırız."

"Biz sezon başlarken bir takım oluşturmaya çalıştık"

Uğur Uçar, sezon sonuna kadar performans olarak aynı çizgide devam etmek istediklerini aktardı.

Takım bütçesinin iyi olması durumunda 1. Lig'de etkili oyuncuların transferleriyle fark oluşturduklarını dile getiren genç teknik direktör, "Takımların bütçesi varsa harcayacak. Biz buna karışamayız. Bizim de kendimize göre bir bütçemiz var ve bu bütçeyi geçmemeye çalıştık. Biz sezon başlarken bireysel oyuncu kalitesinden ziyade bir takım oluşturmaya çalıştık. Bütçemiz doğrultusunda güzel bir takım oluşturmuşuz. Yaptığımız transferler bize çok büyük katkılar sağladı. Doğru işler yapmışız ki ligin tepesindeyiz. Önemli olan bunu sezon sonuna kadar devam ettirebilmemiz. Büyük bütçeli takımlarda oyun anlamında bazı sıkıntılar olabiliyor ama bireysel anlamda yetenekleri ön plana çıkartarak yukarılarda kalıyorlar. Biz aradaki farkı nasıl kapatabiliriz diye sezon başında çok kafa yorduk. Onun için yapmamız gereken birlikte hareket eden bir takım oluşturmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel, kendi başına bir şeyler yapmak isteyen oyuncu grubuyla yollarını ayırdıklarının altını çizen Uğur Uçar, "Transfer yaparken de oyuncuların karakterine kadar her şeyi araştırdık. Sonuçlar da bizi şaşırtmadı." dedi.

"Teklifler geliyor"

Genç çalıştırıcı, Süper Lig'e çıkmaları halinde planlarının hazır olduğunu anlattı.

Pendikspor'u, futbolcuları ve personeli çok sevdiğini belirten Uğur Uçar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Teklifler şu anda da geliyor ama biz şu an sadece Pendikspor'a odaklandık. Çıksak zaten devam edeceğiz, çıkamasak da ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Çok güzel bir aile ortamımız var. Biz kendini döndürebilen bir kulüp yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da bırakıp gitmekle olacak bir şey değil. Kalıp hem kendimi hem de kulübü geliştirmek istiyorum. Tesisimiz yapılmaya başlayacak. Muazzam bir tesisimiz olacak. Yerli oyunculara yöneliyoruz. Genç oyunculara çok şans veriyoruz. Bu sene oynattıklarımız kiralık belki ama önümüzdeki sene bu oyuncuların bonservislerinin belli bir kısmını alıp takımımızda bulunduracağız. Bizden sonraki satışlarından belli bir pay alalım istiyoruz. Pendikspor ile yatıp Pendikspor ile kalkıyoruz. Süper Lig'e çıkarsak orası için de planlarımız var. Ona göre oyuncu izliyoruz. Şu an ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Daha hiçbir şey kazanmadık, sadece iyi yolda gidiyoruz."

"Futbol camiası büyük gözükebilir ama çok küçük bir camia"

Uğur Uçar, futbol camiasında dostlukların sayısının az olduğunu vurguladı.

Galatasaray'da kendi zamanlarında altyapı kültürünün çok farklı olduğunu söyleyen Uçar, "2-3 yaş büyüğümüze ağabey derdik. Biz bu terbiyeleri alarak büyüdük. İlişkilerimiz hiçbir zaman kopmadı, A takıma da beraber çıktık. Bu zamana kadar getirebilmek de güzel. Futbol camiası büyük gözükebilir ama çok küçük bir camiadır. Dostluk sayısı çok azdır. Biz de bu bağı koparmadık." diye konuştu.

Uçar, sportif direktör Ferhat Öztorun ile olan arkadaşlağına ilişkin ise "Biz Ferhat hocayla minik takımdan A takıma kadar oda arkadaşıydık. Hayat bizi bir şekilde hep kesiştiriyor. Biz artık ayrılmaz bir bütünüz. Birbirimizin eksiklerini kapattığımızı düşünüyorum. Dışarıdan sakin görünüyorum ama sinir katsayım daha yüksektir. Ferhat daha sakin olduğu için birbirimizi törpülüyoruz. Bunun saha içinde ve dışında çok faydası oluyor." ifadelerini kullandı.

"Abdullah Avcı futbola bakış açımı değiştirdi"

Genç çalıştırıcı, beraber çalıştığı teknik direktörlerden öğrendiklerini şöyle dile getirdi:

"Fatih Terim'in oyuna bakış açısı çok farklı. Futbolcuya yaklaşımı, sahaya hakimiyeti çok farklı. Abdullah Avcı ile beraber çok şey öğrendim. Futbola bakış açımı değiştirdi. Oyuncuların top kontrollerine kadar oyunu inceliyoruz. Nasıl dönüş yapıyorlar, rakipten nasıl topu alıyorlar. Bunların Abdullah hocayla daha çok farkına varmaya başladım. Gerets de benim çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biridir. Taktiksel zeka ve ikili ilişki olarak ondan çok şey öğrendim. Her hocadan bir şeyler öğrendik ve üstüne bir şeyler kattık."

Gelecekte Süper Lig'de ve Avrupa'da takım çalıştırma hedefini gerçekleştirmek istediğini vurgulayan Uçar, "Futbolcuyken teknik direktör olduğumuzda Avrupa'nın en iyi takımlarında çalışabileceğimizi düşünüyorduk. Bunun en güzel örneği de Arda Turan. Ligde de Avrupa'da da çok iyi gidiyor. Teknik direktör olarak da Türkiye'den yurt dışına transferlerin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu da yurt dışına açıldıktan sonra Türk teknik direktörlere olan bakış açısının değişeceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Galatasaray'ı çalıştırmak isterim"

Uğur Uçar, Galatasaray'ı çalıştırmanın hayalini kurduğunu dile getirdi.

Önceliğinin Pendikspor olduğunu belirten Uçar, "Sağlam adımlarla, çalışa çalışa geldikten sonra Galatasaray'ı çalıştırmak isterim. Her zaman hayalini kurarım. İnşallah çalıştırırız, ligde şampiyonluklar Avrupa'da kupalar kazanırız. Ama şu an önceliğimiz Pendikspor. Pendikspor'u Süper Lig'e çıkarıp orada kalıcı hale getirdikten sonra başka hedefler konuşabiliriz." dedi.

Okan Buruk ile hem takım arkadaşı hem de rakip olarak da futbol oynadıklarını anımsatan Uçar, "İnanılmaz bir istatistikle gidiyor, çıtayı çok yukarıya çekti. İnşallah onun çıtasına çıkabiliriz. Elinde muazzam bir kadro var ve muazzam yönetiyor. Büyük takımlarda saha içinin yanında saha dışı da çok önemlidir. Okan hoca bunu bu zamana kadar çok iyi yaptı. İnşallah daha iyisi de olur. Çıtayı ne kadar yukarı çekerse biz de onu yakalamak için o kadar çalışırız." şeklinde konuşmasını tamamladı.