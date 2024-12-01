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Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay'dan Ankaragücü Maçına Yorum

Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay'dan Ankaragücü Maçına Yorum
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Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay, 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası hakem kararlarına eleştiride bulundu ve takımın performansını değerlendirdi.

Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Burada üzücü konu içeride tekrar baktım Eze'nin pozisyonunda hakemin takdiri Eze'nin faul yaptığı yönünde ama Eze'nin bir faulü yok. Ancak penaltı olarak değerlendirilebilirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Buraya gelirken Ankaragücü'nün üzerimizde 15-20 dakika baskı kuracağını hesap edemedik. Bu 15 dakikalık dikkat etmemiz gereken süreçte bir adam takibini kaçırarak geriye düştük. Daha sonrasında toparlar gibi olduk. Fakat topu kazandığımız bölümlerde çok basit top kayıpları bizi sayısal olarak Ankaragücü yarı alanına yerleşmemizi biraz engelledi. Oyunu kurmadan oyuna geçişlerde top kayıplarından dolayı istediğimiz şekilde hareket edemedik. Kazanabilirdik, Ankaragücü'ne de dönebilirdi. Burada üzücü konu içeride tekrar baktım Eze'nin pozisyonunda hakemin takdiri Eze'nin faul yaptığı yönünde ama Eze'nin bir faulü yok. Ancak penaltı olarak değerlendirilebilirdi. Her maçta olduğu gibi bu maçtan sonra da çıkarımlarımızı yapıp, önümüzdeki Sakaryaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız. Ankaragücü'ne de kalan maçlarına başarılar dileriz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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