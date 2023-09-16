Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Bizim gücümüz bugün yetmedi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 3-0 mağlup oldukları Y. Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Biz pozisyonları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Maçı kazanan taraf da Adana Demirspor oldu. Adana Demirspor'u kutluyorum. Bizim gücümüz bugün yetmedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Y. Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maç sonu basın toplantısında, "İstediğimiz gibi bir akşam olmadı. Karşımızda çok kaliteli oyunculardan kurulu çok önemli bir takım vardı. Büyük takımlar harici bu ligde en az onlar kadar iyi oyunculara sahip bir rakibe karşı oynadık. O önemli ayakların beceresi sonuca yansıdı. İlk yarıda maalesef birebir oyunda çok zayıf kaldık. Onların topu almasına ve oynamasına, yaptıkları koşulara karşılık veremedik. İlk yarıda maç 1-0 giderken kaybettiğimiz bir gol pozisyonu vardı. O golü atsak motivasyonumuz artabilirdi. İlk yarı Adana Demirspor özel oyuncularını çok iyi kullandı. Bugün maçı onların becerileri maçı kazandırdı. İkinci yarıda pozisyonlara girdik. Belki maçı 2-1 yapabilsek motivasyonumuz artabilirdi. Biz pozisyonları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Maçı kazanan tarafta Adana Demirspor oldu. Son vuruştaki beceri eksikliğimiz sonucun böyle olmasına neden oldu. Adana Demirspor'u kutluyorum. Bizim gücümüz bugün yetmedi" diye konuştu.

Öte yandan Özköylü, eksikleri tamamlayıp yollarına devam edeceklerini, iyi oyuncular aldıklarını ancak onlarında daha hazır olmadığını belirtti. - ADANA