Penaltı mı, değil mi? Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Hakem Cihan Aydın'ın, Hadergjonaj'ın ceza sahasında elle oynadığı pozisyonda "devam" kararı vermesi müsabakanın en çok tartışılan pozisyonu oldu. beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında, eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tartışmalı kararları değerlendirdi.

Corendon Alanyaspor'un golünde faul ve elle oynama var mı?

Bülent Yıldırım: İkili eşleşme var, Emirhan yan şekildeyken o da tuttuğu için rakibini boşlukta. Rakibi ondan deplase olduktan sonra kendisini yere bırakıyor. Burada bir faul söz konusu değil. Herhangi bir elle oynama görmüyorum. Lima'nın kasık bölgesinden seken top göğsüne geliyor. Gol kararı doğru.

Bahattin Duran: Burada ilk pozisyonu alırken Emirhan topa değil, rakibine bakıyor. Amavı tamamen rakibinin ön bölgeye gitmesini engellemek. Lima'nın da amacı Emirhan'dan kurtulup öne doğru hareketlenmek. İkisi de birbirine futbolun doğasında olan normal temaslarda bulunuyorlar. Emirhan giderken Lima'nın bi el hareketi var. Ben bunun faul olmadığını düşünüyorum. Buna faul diyen de olabilir. Bu subjektif bir karar. Faul diyen olursa da o sırada top oyuna girmediği için teknik ceza verilmez. Bu topu ele, kola teması da yok. Gol nizami.

Deniz Çoban: Ben de bu golde herhangi bir problem görmüyorum ve gol kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Corendon Alanyaspor'un golünde ofsayt kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Topla buluşup ortayı yapan Alanyasporlu oyuncu ofsaytta. Sahadaki hakemler devam kararı verdi ama yanlış bir karardı. Burada net bir ofsayt olduğu görülüyor. Üst düzey bir yardımcı hakemin bu tip bir pozisyonu normal şartlarda kaçırmamamsı gerekir. Burada yardımcı hakem olması gereken yerden biraz önde duruyor. Yan olarak bakması da hata. Yüzü, cephesi sahaya dönük olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Ofsayt çok net. Bu kadar net bir ofsaytı önünde kimse yokken Süper Lig seviyesinde bir yardımcı hakem kaçırmamalı. Yardımcı hakemler de formsuz. Bunu görmüyorsa neyi görecek?

Deniz Çoban: Nasıl olsa VAR var, yardımcı hakem idare eder" fikrine ben katılmıyorum. Bu pozisyon gol olmaz, korner olur. Kornerden gol olursa o da sıkıntı. Video hakem de düzeltemez öyle olursa. O yüzden yardımcı hakemler daha dikkatli davranmalı.

Salih'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Salih geriden geldiği için Ali nereden geldiğini bilmiyor. Ve adımlamalarına baktığınızda doğal, rakibe doğru uzanmış bir ayak da görmüyorum. Acımasız bir basma da görmüyorum. Kazara olan bir temas görüyorum. Gördüğüm açılar itibariyle bir ihlal görmüyorum. Hakemin devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Aliti normal adımlamasını yaparken, ayağı havadayken bir anda önüne Salih girince o ayak Salih'e temas ediyor. Ben buna faul diyemem. Bu Salih'in rakibinin önüne gelmesi ve takılması. Ben burada devam kararını doğru buluyorum.

Deniz Çoban: Savunma oyuncusu kazara mı basıyor, adım frekansını değiştirerek mi basıyor? Tamamen niyet okumaya girer bu. Hakemin devam kararını desteklerim.

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İster Makouta'nın koluna gelsin ister Semih'in koluna gelsin... Kenetlenmiş durumdalar ve oyuncunun kolunu kaçırma şansı yok. Burada bir elle oynamadan bahsedemeyiz. İkili mücadeleden kaynaklı olarak doğal konumda şu an. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Yeşilli oyuncu elini, kolunu kaçıramaz zaten oradan. O yüzden bu pozisyonda bir ihlal söz konusu değil.

Deniz Çoban: Aşağıdan gelen kol Semih'in. Yeşilli oyuncu açısında elin konumu doğal. Zaten doğal değil deseniz bile doğallığın dışına çıkartan Semih, elini alttan soktuğu için. Doğal olmayan kol Semih'in kolu bence. Devam kararı doğru.

Augusto, Masuaku'nun müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı

Bülent Yıldırım: Augusto araya girdi, sonra da Masuaku uzattığı sol ayakla küçük bir şarjla temasta bulundu. Ağır çekimden bakarsanız penaltı bile dersiniz. Oyun içinde normal bir aksiyon. Devamın doğru olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Masuaku'nun rakibin ayağına bir teması var ama bence etkisi yok. Dizin altına bir temas var ama ben penaltı için yeterli olmadığını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.Hadergjonaj ceza sahasında elle oynuyor mu?

Bülent Yıldırım: Hadergjonaj o kadar değişik bir bedenle geldi ki... Önce kolu saklamaya çalışırken doğal olmayan bir müdahale yaptı sonra da kolu açıkta. Çok subjektif bir karar. Hakem penaltı verse hiçkimse bir şey diyemez. Benim şahsi düşüncem; ben penaltıya daha yakınım.

Bahattin Duran: Elini arkaya sakladıktan sonr öne doğru açınca top geliyor ve topu kesmek için elini açtı gibi gözüküyor. Bu pozisyonda elin doğal konum olduğunu ve penaltı verilmemesinin doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Elin, kolun pozisyonu vücudun doğal aksiyonunun dışına çıkmış görünüyor. Tamamen hakem takdiri. VAR asla karışamaz. Ben de penaltı verilse daha doğru bulurdum ama hakemin kararına da saygı duymaktan başka bir şey yok.

Hadergjonaj ceza sahasında elle oynuyor mu?

Bülent Yıldırım: Hadergjonaj o kadar değişik bir bedenle geldi ki... Önce kolu saklamaya çalışırken doğal olmayan bir müdahale yaptı sonra da kolu açıkta. Çok subjektif bir karar. Hakem penaltı verse hiç kimse bir şey diyemez. Benim şahsi düşüncem; ben penaltıya daha yakınım.

Bahattin Duran: Elini arkaya sakladıktan sonr öne doğru açınca top geliyor ve topu kesmek için elini açtı gibi gözüküyor. Bu pozisyonda elin doğal konum olduğunu ve penaltı verilmemesinin doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Elin, kolun pozisyonu vücudun doğal aksiyonunun dışına çıkmış görünüyor. Tamamen hakem takdiri. VAR asla karışamaz. Ben de penaltı verilse daha doğru bulurdum ama hakemin kararına da saygı duymaktan başka bir şey yok.