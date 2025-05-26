Pedro: 'Sezonu kurtarabileceğimiz kupa finalini kaybettik'

- Pedro: "Bizim adımıza sezonu kurtarabileceğimiz bir kupa finali vardı; maalesef kaybettik"

TRABZON - Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Pedro Malheiro, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada sezonu kurtarabilecekleri bir kupa finalinin olduğunu belirterek, "Maalesef kaybettik. Kazanabilseydik belki işler bizim adımıza çok farklı olacaktı sezonu kurtarabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Pedro Malheiro, "Aslında sezonun genelinde yaptığımız basit hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Bugün ilk yarı belki maçı kazanmaya çok yakındık. Yine iyi bir oyun ortaya koyduk. Golü bulamadık ama daha iyi futbol oynayan taraf kesinlikle bizdik. Hocamızın gelişinden sonra üzerinde çalıştığımız noktalar var. Topun hızlı çevrilmesi, sirkülasyonun iyi olması dolayısıyla bunların üzerine çalışıyoruz. Aslında bugün bunları iyi yapabildiğimizi düşünüyorum. İyi bir futbol ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız basit hatalardan yediğimiz bir gol oldu. Aslında maçı kazanmaya çok yakındık. Bundan artık ders çıkartacağız. Öğreneceğiz ve önümüzdeki sezon çok daha iyi bir takı olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi çalışmalar yapıyoruz bunların meyvesini önümüzdeki sezon alacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Trabzonspor olarak hak ettiğimiz yerde değiliz"

"Bizim adımıza Trabzonspor'dan çok uzak bir sezon oldu" diyen Pedro, "Çünkü Trabzonspor'un kimliği gereği her zaman en üstte olması, en iyi mücadeleyi vermesi, şampiyonluk mücadelesi vermesi gereken bir sezon olması gerekirdi. Trabzonspor'un gerçeklerinden, olması gerekenden biraz uzak bir sezon oldu diyebilirim. Bizim adımıza sezonu kurtarabileceğimiz bir kupa finali vardı. Maalesef kaybettik. Kazanabilseydik belki işler bizim adımıza çok farklı olacaktı sezonu kurtarabilirdik belki ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bu bizi çok üzüyor. Benim için olumlu geçen bir sezon oldu ama buna bireysel bakmıyorum, takım olarak bakıyorum. İstatiksel anlamında iyi bir sezon görülebilir ama Trabzonspor olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Daha da iyi yerde olabilirdik. Kupayı kazanabilseydik Avrupa'da olabilirdik ama bahsettiğimiz gibi bu durum bizi üzüyor. Önümüzdeki sezon bunlardan ders çıkartarak çok daha iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ufak detaylardan ötürü kaybettiğimiz maçlar ve puanlar oldu"

Trabzonspor'da mutlu olduğunu belirten Pedro, "Yediğimiz ikinci golü şöyle anlatabilirim; kulübeye girip biraz su içip biraz da dinlenebilmeyi amaçlamıştım. Sırtım dönüktü. Arkada mutlaka bir oyuncumuz vardır diye düşünmüştüm. Arkamı dönüp koşmaya başladığıma kimsenin olmadığını ve hakemin oyunu başlattığını fark ettim. Salih'e seslenerek, 'Sen benim yerime geç, ben de senin pozisyonuna geçeyim' dedim. O geçti ama aradaki bir detay, belki de şans eseri gol yedik. Bugün burada böyle bir hata oldu belki ama sezon boyunca ufak şeylerden ötürü kaybettik. Çok daha iyi bir sezon geçirebilirdik. Ufak detaylardan ötürü kaybettiğimiz maçlar ve puanlar oldu. Bugün de maalesef, böyle bir an yaşadık. Sırtım dönüktü, tahmin etmedim ve göremedim. Maalesef öyle bir an yaşanmış oldu. İnanın bu konuları hiç düşünmüyorum. Aklıma bile gelmiyor. Trabzonspor gibi büyük bir takımdayım. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. İnsanlar beni burada çok sevdi ve çok iyi karşıladı. Beni burada içlerine aldılar. 2028'e kadar kontratım var. Burada mutlu olduğumu sonuna kadar söyleyebilirim. Böyle şeyler ilgimi çekmiyor" ifadelerini kullandı.