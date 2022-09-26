Pazarspor'un başına Kemalettin Şentürk geçecek Spor Haberleri TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'un Teknik Direktörünün istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcu olan Kemalettin Şentürk geçecek. TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'un Teknik Direktörünün istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcu olan Kemalettin Şentürk geçecek. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Pazarspor, sahasında Kastamonuspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Teknik Direktörlük yapan Mustafa Kalafatoğlu, "Benden bu kadar" diyerek istifa etmişti. İstifasının ardından boşalan Teknik direktörlük koltuğuna oynanacak olan kupa maçının ardından futbolculuktan emekli olan Kemalettin Şentürk geçecek. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Pazarspor Spor Haberler

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