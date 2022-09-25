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Pazarspor Teknik Direktörü "Benden bu kadar" diyerek istifa etti

Spor Haberleri

- Pazarspor Teknik Direktörü "Benden bu kadar" diyerek istifa etti TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, "Para pul yok. Burası da destek vermiyor.

- Pazarspor Teknik Direktörü "Benden bu kadar" diyerek istifa etti

RİZE - TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, "Para pul yok. Burası da destek vermiyor. Pazar halkı da destek vermiyor. Tamam o zaman benden de bu kadar" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Pazarspor, sahasında Kastamonuspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Mustafa Kalafatoğlu, "Oyuncularım 6 maçtan 5 tanesini harika oynadılar. Benim tepkim burada mülki amir yok mu? Burada Belediye Başkanı yok mu? Burada STK'lar yok mu? Çocuklar burada mücadele ediyor ama Allah'ın bir kulu sahip çıkmıyor. Çocuklar tek başlarına oynuyor. Yeter kardeşim. Bu çoluk çocuğun hakkını niye yiyorsunuz. Zaten para pul yok. Burası da destek vermiyor. Pazar halkı da destek vermiyor. Tamam o zaman benden de bu kadar. Mustafa Kalafatoğlu olarak benden bu kadar. Herkes hakkını helal etsin. Benden bu kadar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Spor

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