Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü ASKF'ye üye oldu

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, sportif faaliyetlerini resmiyete dökmek ve profesyonel müsabakalara katılabilmek amacıyla Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) resmi üyelik başvurusunu gerçekleştirdi.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı Muammer Gökalp başkanlığında 29/01/2026 tarihinde toplanarak 2026/4 sayılı kararla federasyona katılma kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda kulübün artık resmi liglerde temsil edilmesinin önü açılırken, yönetim kurulunda da görev dağılımı yapıldı.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Muammer Gökalp, spor lisesi bünyesindeki genç yeteneklerin artık lisanslı birer sporcu olarak sahaya çıkacağını belirtti. Gökalp, "Kulübümüzün sportif faaliyetlerini resmiyete dökmek ve gençlerimize daha geniş imkanlar sunmak için bu önemli adımı attık. ASKF bünyesinde yer alarak, öncelikle okulumuzun öğrencileri olmak üzere; Pazarlar ilçemiz ve çevre ilçelerdeki tüm yetenekli çocuk ve gençlerimizi kulübümüz bünyesinde toplayacağız. Kütahya sporuna disiplinli ve yetenekli neferler kazandırmayı hedefliyoruz. Pazarlar Spor Lisesi olarak artık sadece eğitimde değil, tüm bölge gençlerini kucaklayan bir anlayışla sahalarda da adımızdan söz ettireceğiz" dedi.

Hem Beden Eğitimi Öğretmeni, hem de Kulübün Sportif İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Erdinç ise projenin teknik boyutuna dikkat çekti. Erdinç, "Bir eğitimci ve spor adamı olarak en büyük gayemiz, okulumuzdaki akademik spor eğitimini federasyon çatısı altındaki resmi müsabaka tecrübesiyle birleştirmek. Öğrencilerimizin ve bölgemizdeki genç yeteneklerin teoride öğrendiklerini amatör liglerde pratiğe dökmesi, onların profesyonelleşme sürecini hızlandıracaktır. Tüm branşlarda teknik altyapımızı federasyon standartlarına uygun hale getirerek başarıyı kalıcı kılacağız" dedi.

Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz ise okul spor kulüplerinin amatör sporun kalbi olduğunu vurgulayarak okulun stratejik önemine değindi. Cengiz, "Pazarlar Spor Lisesi gibi köklü eğitim kurumlarımızın federasyonumuza dahil olması bizleri gururlandırıyor. Özellikle bu okulun 9 farklı ilden ve 20 farklı ilçeden gelen öğrencilere ev sahipliği yapması çok kıymetli. Farklı bölgelerden gelip Kütahya'mızda eğitim gören bu gençlerimizin, kulüp çatısı altında federasyon etkinliklerine ve müsabakalara katılım yolunun açılması sporun tabana yayılması açısından önemli bir fırsat ve hizmettir. Bu katılım, Kütahya'daki amatör spor branşlarının kalitesini ve çeşitliliğini artıracaktır. Muammer Başkan ve ekibine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi.

Pazarlar Spor Lisesi Kulübünün yönetim kurulu kararı uyarınca, Kütahya ASKF Üst Kurulu'nda kulübü temsil edecek delegeler de netleşti. Yapılan seçime göre asil üyeler olarak Muammer Gökalp, Osman Erdinç ve İdris Bektaş belirlenirken; yedek üyeliklere Duygu Güler ve Mustafa Akdoğmuş seçildi. - KÜTAHYA