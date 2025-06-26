Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor

Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
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Trabzonspor, eski oyuncusu Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a gelecek.

Süper Lig devi Trabzonspor, transfer çalışmaları kapsamında uzun süredir sürdürdüğü golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

ONUACHU YENİDEN TRABZONSPOR'DA

Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre; Trabzonspor, Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile transferde her konuda anlaşmaya vardı. Haberde, golcü isim Onuachu'nun pazartesi günü özel uçağa binerek Trabzon'a geleceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, Paul Onuachu transferi için Championship ekibi Southampton'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRABZONSPOR'DA NE YAPMIŞTI?

2023-24 sezonunda Trabzonspor'dakiralık olarak forma giyen Paul Onuachu, ligde çıktığı 21 maçta 15 gol atmayı başarmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlim Can:

İyi transfer ama maalesef ne 6 var ne 8 var ne 10 numara var defans hiç yok, yazık olacak sana kara boğa

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