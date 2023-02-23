Patron çıldırdı! Newcastle'dan final maçına çıkacak oyunculara servet

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası finalinde kozlarını paylaşacakları Manchester United maçını kazanmaları halinde tüm takıma 1 milyon sterlin prim dağıtacağını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle, 48 yıl sonra ilk kupasını kazanmak için Manchester United maçı öncesi flaş bir karar aldı. Daily Mail'de yer alan habere göre, Newcastle, Lig Kupası'nı kazanırsa tüm takıma 1 milyon sterlin prim dağıtılacak.

48 YIL SONRA İLK KUPA

İngiliz ekibi Manchester United'ı finalde mağlup ederek kupaya uzanması halinde 48 yıl sonra ilk kupasını almış olacak.

KALEYİ KARİUS KORUYACAK

Takımın as kalecisi Nick Pope'e, Liverpool'a karşı oynanan maçta kırmızı kart gördüğü ve cezalı duruma düştüğü için bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu durumda kaleyi bir dönemler Beşiktaş forması giyen Karius koruyacak. Karius'a forma verilmesi durumunda ise Alman kaleci Newcastle formasıyla ilk kez sahaya çıkmış olacak.

26 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Dağıtılacak olan prim bu sezon oynanan maçlara ve oyuncuların aldığı süreye göre belirlenecek. Newcastle ile Manchester United arasındaki İngiltere Lig Kupası final maçı 26 Şubat Pazar günü oynanacak.